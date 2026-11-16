SLI 3025288 / CH0030252883
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16.11.2026 12:26:22
Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge
Am Montagmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.
Um 12:09 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0.43 Prozent auf 2’434.28 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.309 Prozent auf 2’431.43 Punkte an der Kurstafel, nach 2’423.95 Punkten am Vortag.
Bei 2’430.95 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’439.40 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der SLI bei 2’306.78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2’318.31 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 2’051.84 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13.17 Prozent. Bei 2’439.40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2.77 Prozent auf 174.15 CHF), Straumann (+ 1.77 Prozent auf 109.10 CHF), Alcon (+ 1.56 Prozent auf 62.32 CHF), Sonova (+ 1.05 Prozent auf 289.20 CHF) und Novartis (+ 1.00 Prozent auf 135.40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Amrize (-2.41 Prozent auf 33.65 CHF), Geberit (-1.64 Prozent auf 586.00 CHF), Sika (-0.68 Prozent auf 190.65 CHF), VAT (-0.64 Prozent auf 530.00 CHF) und Helvetia Baloise (-0.35 Prozent auf 229.40 CHF).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 628’065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 348.395 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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