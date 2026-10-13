Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge

Am Dienstag gewinnt der SLI um 12:09 Uhr via SIX 1.24 Prozent auf 2’261.66 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.486 Prozent auf 2’244.91 Punkte an der Kurstafel, nach 2’234.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’244.91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’262.58 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SLI mit 2’219.80 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Wert von 2’288.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der SLI auf 2’025.36 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.15 Prozent zu. Bei 2’352.31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Givaudan (+ 8.08 Prozent auf 3’770.00 CHF), Sandoz (+ 2.11 Prozent auf 72.52 CHF), Zurich Insurance (+ 1.87 Prozent auf 589.60 CHF), Roche (+ 1.81 Prozent auf 366.50 CHF) und Alcon (+ 1.80 Prozent auf 54.40 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Richemont (-0.90 Prozent auf 170.10 CHF), VAT (-0.72 Prozent auf 659.80 CHF), Lindt (-0.51 Prozent auf 7’745.00 CHF), Amrize (-0.36 Prozent auf 30.36 CHF) und Julius Bär (-0.17 Prozent auf 71.64 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Novartis-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 649’080 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 305.704 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7.62 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch