Börse Zürich in Grün: SLI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Der SLI legt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.65 Prozent auf 2’414.25 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.693 Prozent auf 2’415.27 Punkte an der Kurstafel, nach 2’398.64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’413.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2’416.63 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 2’219.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2’343.60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’029.84 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.24 Prozent nach oben. Bei 2’433.53 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Logitech (+ 1.97 Prozent auf 80.70 CHF), Richemont (+ 1.93 Prozent auf 174.10 CHF), VAT (+ 1.81 Prozent auf 540.00 CHF), Partners Group (+ 1.78 Prozent auf 685.80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.78 Prozent auf 69.82 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-0.70 Prozent auf 227.80 CHF), Givaudan (-0.44 Prozent auf 4’047.00 CHF), SGS SA (-0.20 Prozent auf 102.05 CHF), Lindt (-0.11 Prozent auf 8’715.00 CHF) und Swisscom (-0.07 Prozent auf 710.50 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 218’370 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 337.716 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch