Börse Zürich in Grün: SLI notiert schlussendlich im Plus

Zum Handelsende ging es im SLI im SIX-Handel um 0.57 Prozent nach oben auf 2’231.82 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0.416 Prozent stärker bei 2’228.35 Punkten, nach 2’219.11 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’224.09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’236.68 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2’219.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 2’283.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2’022.66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3.76 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 2.00 Prozent auf 91.64 CHF), Galderma (+ 1.94 Prozent auf 168.15 CHF), Sandoz (+ 1.86 Prozent auf 71.02 CHF), Givaudan (+ 1.40 Prozent auf 3’488.00 CHF) und Amrize (+ 1.33 Prozent auf 30.47 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-1.10 Prozent auf 664.60 CHF), Lindt (-0.83 Prozent auf 7’785.00 CHF), Swisscom (-0.48 Prozent auf 626.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.04 Prozent auf 228.60 CHF) und UBS (+ 0.28 Prozent auf 40.01 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’279’954 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 305.902 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7.68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch