Börse Zürich in Grün: SLI liegt schlussendlich im Plus

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0.50 Prozent fester bei 2’327.85 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.009 Prozent höher bei 2’316.51 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2’316.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’310.79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’327.85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1.34 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 2’243.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der SLI auf 2’285.77 Punkte taxiert. Der SLI lag vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 2’040.70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.22 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 2.07 Prozent auf 95.60 CHF), Sandoz (+ 1.76 Prozent auf 78.48 CHF), Logitech (+ 1.64 Prozent auf 90.44 CHF), SGS SA (+ 1.49 Prozent auf 100.45 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1.30 Prozent auf 217.40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lindt (-1.06 Prozent auf 8’380.00 CHF), Sonova (-0.65 Prozent auf 276.80 CHF), Galderma (-0.43 Prozent auf 174.25 CHF), Richemont (-0.23 Prozent auf 175.60 CHF) und Lonza (-0.22 Prozent auf 623.60 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’365’709 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 326.511 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.87 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch