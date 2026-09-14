Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SLI-Marktbericht
|
14.09.2026 15:58:18
Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag mit Gewinnen
Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.
Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.78 Prozent fester bei 2’237.09 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.261 Prozent höher bei 2’225.59 Punkten in den Montagshandel, nach 2’219.80 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2’225.59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’241.42 Punkten verzeichnete.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der SLI mit 2’318.31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’187.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wies der SLI einen Stand von 2’012.47 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.00 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Roche (+ 6.28 Prozent auf 365.80 CHF), Lindt (+ 3.68 Prozent auf 8’730.00 CHF), Givaudan (+ 2.69 Prozent auf 3’249.00 CHF), Novartis (+ 2.52 Prozent auf 114.86 CHF) und Nestlé (+ 2.49 Prozent auf 79.47 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-7.03 Prozent auf 571.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.17 Prozent auf 75.38 CHF), Sika (-1.92 Prozent auf 181.45 CHF), Holcim (-1.87 Prozent auf 69.12 CHF) und UBS (-1.86 Prozent auf 43.73 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2’253’646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 289.423 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
15:58
|Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:29
|VAT Aktie News: VAT verliert am Mittag kräftig (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: So steht der SLI mittags (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT am Vormittag billiger (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|08:44
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:44
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’231.77
|0.54%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.