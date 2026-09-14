Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag mit Gewinnen

Um 15:41 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.78 Prozent fester bei 2’237.09 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.261 Prozent höher bei 2’225.59 Punkten in den Montagshandel, nach 2’219.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2’225.59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’241.42 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der SLI mit 2’318.31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’187.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wies der SLI einen Stand von 2’012.47 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.00 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Roche (+ 6.28 Prozent auf 365.80 CHF), Lindt (+ 3.68 Prozent auf 8’730.00 CHF), Givaudan (+ 2.69 Prozent auf 3’249.00 CHF), Novartis (+ 2.52 Prozent auf 114.86 CHF) und Nestlé (+ 2.49 Prozent auf 79.47 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-7.03 Prozent auf 571.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.17 Prozent auf 75.38 CHF), Sika (-1.92 Prozent auf 181.45 CHF), Holcim (-1.87 Prozent auf 69.12 CHF) und UBS (-1.86 Prozent auf 43.73 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2’253’646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 289.423 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch