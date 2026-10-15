Börse Zürich in Grün: nachmittags Gewinne im SMI

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.94 Prozent höher bei 14’262.19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.597 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.399 Prozent fester bei 14’186.36 Punkten in den Handel, nach 14’129.93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’157.48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14’290.62 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 3.00 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der SMI bei 13’808.87 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 14’307.31 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 12’529.58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.66 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 3.11 Prozent auf 603.60 CHF), Givaudan (+ 2.88 Prozent auf 3’935.00 CHF), Zurich Insurance (+ 2.77 Prozent auf 608.00 CHF), Nestlé (+ 2.09 Prozent auf 80.54 CHF) und Swiss Re (+ 2.04 Prozent auf 149.95 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4.08 Prozent auf 75.66 CHF), UBS (-0.73 Prozent auf 39.18 CHF), Holcim (-0.65 Prozent auf 63.86 CHF), Galderma (-0.26 Prozent auf 171.40 CHF) und Logitech (-0.19 Prozent auf 84.86 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’728’175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307.413 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.49 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch