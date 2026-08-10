Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI am Montagnachmittag steigen

Am Montag bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.18 Prozent stärker bei 2’340.91 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.185 Prozent auf 2’340.97 Punkte an der Kurstafel, nach 2’336.65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2’345.48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’334.62 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’283.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 2’101.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bewegte sich der SLI bei 1’981.91 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.83 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’350.80 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 1.85 Prozent auf 58.40 CHF), Richemont (+ 1.79 Prozent auf 198.95 CHF), Logitech (+ 1.49 Prozent auf 85.92 CHF), Sonova (+ 0.85 Prozent auf 237.60 CHF) und Roche (+ 0.84 Prozent auf 370.40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Galderma (-1.49 Prozent auf 178.65 CHF), Nestlé (-0.90 Prozent auf 80.48 CHF), Geberit (-0.78 Prozent auf 557.00 CHF), Swisscom (-0.72 Prozent auf 624.50 CHF) und SGS SA (-0.66 Prozent auf 96.40 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’147’054 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312.813 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch