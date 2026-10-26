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26.10.2026 15:58:21
Börse Zürich in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im SLI
Der SLI befindet sich heute im Aufwärtstrend.
Um 15:41 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0.47 Prozent auf 2’336.23 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.055 Prozent auf 2’326.57 Punkte an der Kurstafel, nach 2’325.30 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2’338.38 Punkte, das Tagestief hingegen 2’323.24 Zähler.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der SLI bei 2’245.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SLI mit 2’276.74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 2’047.46 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.61 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SLI-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 2.38 Prozent auf 82.58 CHF), VAT (+ 2.28 Prozent auf 573.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.24 Prozent auf 69.30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2.03 Prozent auf 231.70 CHF) und Julius Bär (+ 1.80 Prozent auf 68.94 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Sika (-2.36 Prozent auf 175.95 CHF), Givaudan (-1.23 Prozent auf 3’944.00 CHF), Lindt (-0.83 Prozent auf 8’330.00 CHF), Straumann (-0.81 Prozent auf 98.08 CHF) und Nestlé (-0.72 Prozent auf 83.10 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’570’585 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 336.260 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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