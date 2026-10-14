Börse Zürich: Das macht der SPI am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1.25 Prozent höher bei 19’972.49 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.452 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.080 Prozent auf 19’740.99 Punkte an der Kurstafel, nach 19’725.15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’740.99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’972.49 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1.89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’538.62 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 20’036.70 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Stand von 17’147.46 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.48 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 7.16 Prozent auf 7.93 CHF), INTERROLL (+ 5.61 Prozent auf 1’468.00 CHF), Idorsia (+ 4.41 Prozent auf 4.21 CHF), Adval Tech (+ 4.39 Prozent auf 42.80 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3.80 Prozent auf 0.15 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-5.70 Prozent auf 49.60 CHF), Molecular Partners (-4.02 Prozent auf 3.10 CHF), Private Equity (-3.93 Prozent auf 58.60 CHF), Schlatter Industries (-3.81 Prozent auf 20.20 CHF) und SHL Telemedicine (-3.30 Prozent auf 1.03 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’437’330 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 315.382 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11.77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch