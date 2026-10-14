Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’215 0.6%  SPI 20’056 0.5%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’177 -0.5%  Euro 0.9310 -0.1%  EStoxx50 6’135 -0.9%  Gold 4’158 1.3%  Bitcoin 67’220 -1.0%  Dollar 0.8299 -0.6%  Öl 104.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
Nordea-Aktie bricht ein: Gewinn sackt ab - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zurich Insurance-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
easyJet-Aktie klettert: Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria ausgebaut
Suche...
ETF Sparplan

Molecular Partners Aktie 25637909 / CH0256379097

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI-Entwicklung 14.10.2026 15:58:33

Börse Zürich: Das macht der SPI am Mittwochnachmittag

Börse Zürich: Das macht der SPI am Mittwochnachmittag

Der SPI zeigt heute eine positive Tendenz.

Curatis
17.62 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1.25 Prozent höher bei 19’972.49 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.452 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.080 Prozent auf 19’740.99 Punkte an der Kurstafel, nach 19’725.15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19’740.99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’972.49 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 1.89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’538.62 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 20’036.70 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Stand von 17’147.46 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.48 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 7.16 Prozent auf 7.93 CHF), INTERROLL (+ 5.61 Prozent auf 1’468.00 CHF), Idorsia (+ 4.41 Prozent auf 4.21 CHF), Adval Tech (+ 4.39 Prozent auf 42.80 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3.80 Prozent auf 0.15 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-5.70 Prozent auf 49.60 CHF), Molecular Partners (-4.02 Prozent auf 3.10 CHF), Private Equity (-3.93 Prozent auf 58.60 CHF), Schlatter Industries (-3.81 Prozent auf 20.20 CHF) und SHL Telemedicine (-3.30 Prozent auf 1.03 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’437’330 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 315.382 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11.77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Molecular Partners AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten