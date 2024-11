Börse Zürich: Das macht der SPI aktuell

Am Donnerstag klettert der SPI um 12:06 Uhr via SIX um 0.03 Prozent auf 15’587.74 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.107 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.182 Prozent schwächer bei 15’555.41 Punkten, nach 15’583.76 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 15’529.16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15’594.35 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1.57 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.10.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16’339.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16’058.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2023, lag der SPI noch bei 14’097.54 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6.99 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16’557.98 Punkten. 14’455.60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 8.33 Prozent auf 7.02 CHF), Schlatter Industries (+ 7.14 Prozent auf 24.00 CHF), Curatis (+ 6.62 Prozent auf 14.50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4.48 Prozent auf 0.21 CHF) und Novavest Real Estate (+ 4.24 Prozent auf 34.40 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Stadler Rail (-9.80 Prozent auf 20.25 CHF), Schweizerische Nationalbank (-6.36 Prozent auf 3’240.00 CHF), LEM (-5.46 Prozent auf 831.00 CHF), Meyer Burger Technology (-5.34 Prozent auf 1.03 CHF) und Molecular Partners (-3.94 Prozent auf 5.00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 913’068 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240.467 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0.54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch