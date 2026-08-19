Börse Zürich: Börsianer lassen SMI am Mittag steigen

Am Mittwoch notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.08 Prozent fester bei 14’331.94 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.648 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.124 Prozent leichter bei 14’303.20 Punkten, nach 14’320.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’304.11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14’374.89 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0.150 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SMI bei 14’343.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13’364.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’212.19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.19 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Geberit (+ 7.17 Prozent auf 564.80 CHF), Amrize (+ 0.77 Prozent auf 36.41 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.47 Prozent auf 212.20 CHF), Roche (+ 0.47 Prozent auf 362.60 CHF) und UBS (+ 0.33 Prozent auf 43.21 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Alcon (-1.36 Prozent auf 59.52 CHF), Swiss Life (-0.82 Prozent auf 921.60 CHF), Givaudan (-0.63 Prozent auf 3’142.00 CHF), Swiss Re (-0.46 Prozent auf 140.75 CHF) und Holcim (-0.46 Prozent auf 69.40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 487’387 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 301.532 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch