Börse Wien: So steht der ATX nachmittags

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.06 Prozent leichter bei 6’706.20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186.083 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.003 Prozent auf 6’709.97 Punkte an der Kurstafel, nach 6’710.19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’740.86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’699.04 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0.797 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’464.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 5’886.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der ATX bei 4’720.15 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 25.31 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 1.25 Prozent auf 24.30 EUR), Erste Group Bank (+ 0.74 Prozent auf 122.80 EUR), DO (+ 0.72 Prozent auf 209.00 EUR), Andritz (+ 0.61 Prozent auf 81.90 EUR) und EVN (+ 0.53 Prozent auf 28.20 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-2.18 Prozent auf 161.60 EUR), Lenzing (-1.91 Prozent auf 23.15 EUR), Wienerberger (-1.81 Prozent auf 20.60 EUR), UNIQA Insurance (-0.65 Prozent auf 18.24 EUR) und BAWAG (-0.28 Prozent auf 180.80 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 150’031 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 46.731 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch