Börse Wien: So performt der ATX Prime aktuell

Um 12:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.60 Prozent schwächer bei 1’964.28 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.024 Prozent auf 1’976.65 Punkte an der Kurstafel, nach 1’976.18 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1’953.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1’976.65 Einheiten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 4.72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der ATX Prime 2’160.65 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1’857.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2024, wurde der ATX Prime mit 1’752.98 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 7.58 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2’190.23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Telekom Austria (+ 2.42 Prozent auf 8.45 EUR), Vienna Insurance (+ 1.83 Prozent auf 39.05 EUR), Frequentis (+ 1.69 Prozent auf 36.20 EUR), EVN (+ 1.64 Prozent auf 21.75 EUR) und CPI Europe (+ 1.50 Prozent auf 17.65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Österreichische Post (-5.50 Prozent auf 30.05 EUR), FACC (-2.88 Prozent auf 6.75 EUR), Rosenbauer (-2.21 Prozent auf 39.80 EUR), Wienerberger (-2.11 Prozent auf 29.66 EUR) und voestalpine (-1.86 Prozent auf 21.12 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 103’792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 24.316 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 0.99 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.25 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch