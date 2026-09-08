Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504
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08.09.2026 12:26:22
Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime mittags
So bewegt sich der ATX Prime mittags.
Am Dienstag sinkt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0.57 Prozent auf 3’370.74 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.008 Prozent tiefer bei 3’389.81 Punkten in den Handel, nach 3’390.08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’391.02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’347.12 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 3’277.74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2’967.43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der ATX Prime 2’318.99 Punkte auf.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 26.81 Prozent zu. Bei 3’392.48 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit EVN (+ 1.73 Prozent auf 29.40 EUR), Semperit (+ 1.37 Prozent auf 18.45 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1.12 Prozent auf 4.50 EUR), Verbund (+ 1.09 Prozent auf 60.50 EUR) und Telekom Austria (+ 0.79 Prozent auf 10.20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-6.09 Prozent auf 2.16 EUR), AT S (AT&S) (-5.25 Prozent auf 166.20 EUR), Vienna Insurance (-1.89 Prozent auf 72.80 EUR), AMAG (-1.81 Prozent auf 27.10 EUR) und Frequentis (-1.37 Prozent auf 71.80 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 77’044 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48.129 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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