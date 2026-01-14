Börse Wien in Rot: ATX verliert mittags

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.11 Prozent leichter bei 5’404.34 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 159.072 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 5’410.42 Punkte an der Kurstafel, nach 5’410.30 Punkten am Vortag.

Bei 5’398.27 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5’438.71 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0.017 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 5’103.16 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 14.10.2025, einen Stand von 4’697.35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der ATX bei 3’674.73 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 2.15 Prozent auf 214.00 EUR), Wienerberger (+ 1.25 Prozent auf 29.16 EUR), BAWAG (+ 1.15 Prozent auf 131.60 EUR), Andritz (+ 0.72 Prozent auf 70.10 EUR) und Raiffeisen (+ 0.71 Prozent auf 37.02 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CA Immobilien (-2.50 Prozent auf 24.14 EUR), voestalpine (-2.25 Prozent auf 39.04 EUR), STRABAG SE (-1.69 Prozent auf 81.20 EUR), PORR (-1.68 Prozent auf 32.15 EUR) und CPI Europe (-1.50 Prozent auf 15.77 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 71’500 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40.389 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.99 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

