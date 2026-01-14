Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’433 0.5%  SPI 18’501 0.5%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’339 -0.3%  Euro 0.9333 0.1%  EStoxx50 6’023 -0.1%  Gold 4’636 1.1%  Bitcoin 76’043 -0.4%  Dollar 0.8011 0.0%  Öl 66.3 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
UBS-Aktie etwas tiefer: Gericht veurteilt Credit Suisse zu hoher Zahlung an Ex-Mitarbeiterin
Avolta: Neugestaltung von 12 Food- und Getränkestandorten am Flughafen Genf - Aktie im Minus
NKB-Aktie unverändert: Bank muss sich neuen Leiter Corporate Center suchen
Swissport-Aktie: Neue Finanzchefin kommt von Adecco
Bitpanda erwägt offenbar Kapitalmarktdebüt in Frankfurt
Suche...

BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX im Blick 14.01.2026 12:26:25

Börse Wien in Rot: ATX verliert mittags

Börse Wien in Rot: ATX verliert mittags

Kaum bewegt zeigt sich der ATX derzeit.

voestalpine
36.39 CHF -1.67%
Kaufen Verkaufen

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.11 Prozent leichter bei 5’404.34 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 159.072 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 5’410.42 Punkte an der Kurstafel, nach 5’410.30 Punkten am Vortag.

Bei 5’398.27 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5’438.71 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0.017 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 5’103.16 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 14.10.2025, einen Stand von 4’697.35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, lag der ATX bei 3’674.73 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 2.15 Prozent auf 214.00 EUR), Wienerberger (+ 1.25 Prozent auf 29.16 EUR), BAWAG (+ 1.15 Prozent auf 131.60 EUR), Andritz (+ 0.72 Prozent auf 70.10 EUR) und Raiffeisen (+ 0.71 Prozent auf 37.02 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CA Immobilien (-2.50 Prozent auf 24.14 EUR), voestalpine (-2.25 Prozent auf 39.04 EUR), STRABAG SE (-1.69 Prozent auf 81.20 EUR), PORR (-1.68 Prozent auf 32.15 EUR) und CPI Europe (-1.50 Prozent auf 15.77 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 71’500 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40.389 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.99 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

11:58 US-Banken eröffnen die Gewinnsaison für Q4 2025
09:35 SG-Marktüberblick: 14.01.2026
07:45 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
07:18 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Die nächsten Rekorde
13.01.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
13.01.26 Die Luft wird dünner
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’996.46 19.65 BI7SCU
Short 14’274.08 13.92 SNQBTU
Short 14’800.41 8.94 SX4B2U
SMI-Kurs: 13’432.58 14.01.2026 12:10:56
Long 12’889.76 19.37 STVB8U
Long 12’604.87 13.71 SO0BYU
Long 12’082.04 8.94 S99BXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Nachmittag
D-Wave Quantum-Aktie stärker: Übernahme von Quantum Circuits beschäftigt Anleger weiterhin
UBS-Aktie etwas tiefer: Gericht veurteilt Credit Suisse zu hoher Zahlung an Ex-Mitarbeiterin

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
ATX 5’405.28 -0.09%

finanzen.net News

Datum Titel
12:24 Kennedy über Trumps Essen: Weiß nicht, wie er noch lebt
12:23 Kabinett beschließt neuen Mindesthebesatz für Gewerbesteuer
12:22 AKTIE IM FOKUS: Bayer setzen Erholungsrally fort - Sieht viel Pharma-Potenzial
12:20 OTS: Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG / Brauwirtschaft verliert - ...
12:19 ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro
12:17 Ukraine hat vierten Verteidigungsminister seit Kriegsbeginn
12:09 Lohnsteuerhilfevereine sollen häufiger beraten dürfen
12:09 Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach siebentägigem Rekordlauf
12:04 ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro
12:03 Aktien Europa: Kaum verändert vor Quartalszahlen von US-Banken