Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Start Verluste

Um 09:10 Uhr verliert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.60 Prozent auf 6’698.20 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 193.234 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.022 Prozent leichter bei 6’737.36 Punkten in den Handel, nach 6’738.85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’738.52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’698.20 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 4.09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der ATX einen Stand von 6’609.76 Punkten auf. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 6’710.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, notierte der ATX bei 4’931.68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 25.16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 1.24 Prozent auf 11.44 EUR), EVN (+ 0.48 Prozent auf 31.40 EUR), Vienna Insurance (+ 0.39 Prozent auf 77.10 EUR), PORR (+ 0.30 Prozent auf 33.35 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.27 Prozent auf 73.60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen STRABAG SE (-2.00 Prozent auf 108.00 EUR), Raiffeisen (-1.25 Prozent auf 63.40 EUR), Erste Group Bank (-1.19 Prozent auf 116.60 EUR), Palfinger (-0.88 Prozent auf 28.00 EUR) und UNIQA Insurance (-0.84 Prozent auf 18.90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 104’159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45.721 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch