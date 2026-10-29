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29.10.2026 09:28:20
Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste
Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.71 Prozent tiefer bei 6’393.74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185.356 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’439.45 Zählern und damit 0.002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’439.59 Punkte).
Bei 6’440.04 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’392.50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1.96 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Wert von 6’934.55 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, notierte der ATX bei 6’300.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’674.39 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 19.47 Prozent zu. Bei 7’043.27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 0.96 Prozent auf 31.55 EUR), Lenzing (+ 0.75 Prozent auf 10.78 EUR), Palfinger (+ 0.54 Prozent auf 27.85 EUR), EVN (+ 0.17 Prozent auf 30.25 EUR) und OMV (+ 0.00 Prozent auf 72.75 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3.23 Prozent auf 150.00 EUR), Andritz (-2.22 Prozent auf 79.10 EUR), Raiffeisen (-1.93 Prozent auf 55.85 EUR), Erste Group Bank (-0.93 Prozent auf 106.50 EUR) und UNIQA Insurance (-0.57 Prozent auf 17.42 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 19’254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41.758 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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