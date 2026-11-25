ATX 998663 / AT0000999982
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25.11.2026 12:26:20
Börse Wien in Rot: ATX schwächelt
Der ATX gibt sich aktuell schwächer.
Am Mittwoch tendiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1.15 Prozent leichter bei 6’149.92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 185.423 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.013 Prozent fester bei 6’222.58 Punkten, nach 6’221.75 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’227.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’134.25 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0.891 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 6’270.26 Punkten bewertet. Der ATX lag vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 6’672.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’948.14 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.91 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 4.33 Prozent auf 15.66 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.97 Prozent auf 98.50 EUR), CA Immobilien (+ 1.44 Prozent auf 21.15 EUR), DO (+ 1.32 Prozent auf 230.00 EUR) und voestalpine (+ 1.19 Prozent auf 32.38 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-2.76 Prozent auf 56.45 EUR), BAWAG (-2.49 Prozent auf 156.80 EUR), OMV (-2.20 Prozent auf 66.60 EUR), Lenzing (-1.87 Prozent auf 9.46 EUR) und Erste Group Bank (-1.83 Prozent auf 107.10 EUR).
Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 166’247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43.235 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7.18 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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