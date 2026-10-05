Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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05.10.2026 12:26:13
Börse Wien in Rot: ATX schwächelt
Anleger in Wien treten derzeit den Rückzug an.
Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr 0.26 Prozent auf 6’700.53 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 189.278 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.009 Prozent tiefer bei 6’717.67 Punkten in den Montagshandel, nach 6’718.25 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’736.17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6’660.75 Einheiten.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 6’858.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der ATX-Kurs 6’565.92 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der ATX mit 4’756.79 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 25.20 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten registriert.
ATX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 2.04 Prozent auf 14.02 EUR), OMV (+ 1.06 Prozent auf 71.25 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.04 Prozent auf 17.48 EUR), CA Immobilien (+ 0.94 Prozent auf 21.40 EUR) und DO (+ 0.73 Prozent auf 194.40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-2.08 Prozent auf 43.40 EUR), STRABAG SE (-1.35 Prozent auf 102.00 EUR), Andritz (-1.20 Prozent auf 82.00 EUR), Österreichische Post (-0.98 Prozent auf 30.45 EUR) und AT S (AT&S) (-0.90 Prozent auf 221.00 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 145’807 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44.128 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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