Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2.31 Prozent schwächer bei 2’981.79 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.013 Prozent auf 3’052.66 Punkte an der Kurstafel, nach 3’052.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’055.44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’981.79 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2.10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der ATX Prime bei 3’081.43 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 3’282.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’459.32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.17 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 5.01 Prozent auf 3.98 EUR), Flughafen Wien (+ 1.60 Prozent auf 50.80 EUR), Wienerberger (+ 1.00 Prozent auf 15.16 EUR), CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 21.00 EUR) und Verbund (+ 0.71 Prozent auf 70.50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Raiffeisen (-6.20 Prozent auf 54.45 EUR), Lenzing (-4.77 Prozent auf 9.18 EUR), AT S (AT&S) (-4.04 Prozent auf 92.70 EUR), Erste Group Bank (-3.57 Prozent auf 105.20 EUR) und Semperit (-3.44 Prozent auf 14.05 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 253’555 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43.235 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.55 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch