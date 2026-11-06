ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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06.11.2026 09:28:19
Börse Wien in Rot: ATX Prime verliert zum Handelsstart
So bewegt sich der ATX Prime am Morgen.
Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1.22 Prozent auf 3’156.04 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.071 Prozent leichter bei 3’192.74 Punkten in den Handel, nach 3’195.02 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’192.74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’151.33 Punkten.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0.123 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 3’329.63 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 3’321.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’369.84 Punkte.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 18.73 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 0.65 Prozent auf 61.80 EUR), FACC (+ 0.31 Prozent auf 13.12 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0.00 Prozent auf 3.68 EUR), Flughafen Wien (+ 0.00 Prozent auf 52.40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0.00 Prozent auf 66.10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), Lenzing (-3.25 Prozent auf 11.90 EUR), AMAG (-2.49 Prozent auf 31.30 EUR), Wienerberger (-2.36 Prozent auf 17.35 EUR) und Semperit (-2.22 Prozent auf 17.65 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 66’090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 43.079 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.13 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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