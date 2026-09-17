Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
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17.09.2026 09:28:13
Börse Wien in Rot: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Der ATX Prime setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.40 Prozent tiefer bei 3’327.53 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.006 Prozent höher bei 3’341.09 Punkten in den Handel, nach 3’340.88 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’323.96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’357.58 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1.57 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’299.02 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Wert von 3’230.33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’284.85 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 25.18 Prozent aufwärts. Bei 3’392.50 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 2.36 Prozent auf 69.40 EUR), Telekom Austria (+ 2.22 Prozent auf 10.12 EUR), Palfinger (+ 1.81 Prozent auf 30.95 EUR), FACC (+ 1.55 Prozent auf 15.68 EUR) und Andritz (+ 1.32 Prozent auf 84.60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-99.96 Prozent auf 0.00 EUR), Raiffeisen (-8.10 Prozent auf 59.60 EUR), Semperit (-2.99 Prozent auf 17.85 EUR), Flughafen Wien (-1.87 Prozent auf 52.40 EUR) und Rosenbauer (-1.23 Prozent auf 64.00 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 140’870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 46.031 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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