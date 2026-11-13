ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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13.11.2026 15:58:17
Börse Wien in Rot: ATX Prime notiert nachmittags im Minus
Am Nachmittag legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.09 Prozent tiefer bei 3’274.35 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3’276.06 Zählern und damit 0.039 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3’277.33 Punkte).
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’290.76 Punkte, das Tagestief hingegen 3’261.70 Zähler.
ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 3.65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der ATX Prime bei 3’252.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’314.07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2’435.77 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.18 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 3.89 Prozent auf 77.40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.45 Prozent auf 126.00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.04 Prozent auf 4.00 EUR), Wienerberger (+ 1.34 Prozent auf 16.60 EUR) und Verbund (+ 1.02 Prozent auf 74.20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-8.26 Prozent auf 2.00 EUR), Warimpex (-6.24 Prozent auf 0.44 EUR), Rosenbauer (-5.59 Prozent auf 57.40 EUR), UBM Development (-3.32 Prozent auf 14.55 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2.96 Prozent auf 3.60 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 400’149 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 45.837 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6.58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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