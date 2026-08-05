voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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05.08.2026 12:26:14
Börse Wien in Rot: ATX Prime mit Abgaben
Der ATX Prime zeigt sich derzeit kaum verändert.
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.16 Prozent leichter bei 3’271.43 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.078 Prozent auf 3’274.14 Punkte an der Kurstafel, nach 3’276.71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’304.38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’268.63 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2.77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der ATX Prime auf 3’227.82 Punkte taxiert. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 05.05.2026, einen Wert von 2’868.90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’263.89 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23.07 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’304.38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Wolford (+ 4.46 Prozent auf 2.34 EUR), Rosenbauer (+ 3.24 Prozent auf 63.80 EUR), Lenzing (+ 3.05) Prozent auf 25.35 EUR), FACC (+ 2.92 Prozent auf 17.62 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2.32 Prozent auf 149.80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen voestalpine (-4.05 Prozent auf 46.38 EUR), AMAG (-2.13 Prozent auf 27.60 EUR), Andritz (-2.04 Prozent auf 81.80 EUR), ZUMTOBEL (-1.23 Prozent auf 4.00 EUR) und PORR (-0.92 Prozent auf 37.60 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 170’364 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44.711 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7.07 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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