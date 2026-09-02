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Wiener Börse-Handel im Blick 02.09.2026 12:26:20

Börse Wien in Rot: ATX Prime fällt am Mittwochmittag

Börse Wien in Rot: ATX Prime fällt am Mittwochmittag

ATX Prime-Handel am Mittwoch.

Schoeller-Bleckmann
28.30 CHF -2.80%
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.57 Prozent schwächer bei 3’302.72 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.002 Prozent auf 3’321.44 Punkte an der Kurstafel, nach 3’321.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3’300.10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’338.67 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0.988 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 3’181.80 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Stand von 3’034.56 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Stand von 2’290.50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’363.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Flughafen Wien (+ 1.50 Prozent auf 54.00 EUR), CA Immobilien (+ 1.09 Prozent auf 23.15 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.02 Prozent auf 17.88 EUR), AMAG (+ 0.74 Prozent auf 27.20 EUR) und Semperit (+ 0.59 Prozent auf 17.00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9.02 Prozent auf 2.22 EUR), EVN (-2.56 Prozent auf 28.50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.56 Prozent auf 30.50 EUR), Rosenbauer (-2.45 Prozent auf 63.80 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2.22 Prozent auf 4.40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 103’676 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47.119 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.48 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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