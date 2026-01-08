Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’189 0.3%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’927 0.1%  Gold 4’424 -0.7%  Bitcoin 72’232 -0.8%  Dollar 0.7978 0.0%  Öl 60.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
MTU-Aktie leichter: Mittel zur Ablösung nächstjähriger Anleihe gesichert
Analyse: Buy-Hochstufung für BASF-Aktie von Warburg Research
Nordex-Aktie dennoch tiefer: Windkraftaufträge aus Spanien erhalten
Santhera-Aktie im Fokus: Millionenvereinbarung für Agamree in Asien-Pazifik
Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Co. in Rot: Streit zwischen China und Japan belastet - Auch Softbank-Aktie leidet
Suche...

Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX Prime-Kursentwicklung 08.01.2026 09:28:35

Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Der ATX Prime fällt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Vienna Insurance
63.17 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Um 09:10 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.29 Prozent auf 2’681.23 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.000 Prozent auf 2’689.01 Punkte an der Kurstafel, nach 2’689.01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2’689.56 Punkte, das Tagestief hingegen 2’675.78 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0.872 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’532.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der ATX Prime bei 2’350.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1’816.70 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 2.83 Prozent auf 80.00 EUR), UBM Development (+ 0.99 Prozent auf 20.40 EUR), Vienna Insurance (+ 0.30 Prozent auf 67.60 EUR), Erste Group Bank (+ 0.10 Prozent auf 104.00 EUR) und Wolford (+ 0.00 Prozent auf 3.18 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-3.63 Prozent auf 18.60 EUR), Warimpex (-3.40 Prozent auf 0.48 EUR), Semperit (-2.94 Prozent auf 13.20 EUR), Addiko Bank (-2.19 Prozent auf 22.30 EUR) und Telekom Austria (-1.32 Prozent auf 9.00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27’021 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 40.622 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Polytec-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?