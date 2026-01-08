Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Um 09:10 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.29 Prozent auf 2’681.23 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.000 Prozent auf 2’689.01 Punkte an der Kurstafel, nach 2’689.01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2’689.56 Punkte, das Tagestief hingegen 2’675.78 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0.872 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’532.43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der ATX Prime bei 2’350.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1’816.70 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 2.83 Prozent auf 80.00 EUR), UBM Development (+ 0.99 Prozent auf 20.40 EUR), Vienna Insurance (+ 0.30 Prozent auf 67.60 EUR), Erste Group Bank (+ 0.10 Prozent auf 104.00 EUR) und Wolford (+ 0.00 Prozent auf 3.18 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-3.63 Prozent auf 18.60 EUR), Warimpex (-3.40 Prozent auf 0.48 EUR), Semperit (-2.94 Prozent auf 13.20 EUR), Addiko Bank (-2.19 Prozent auf 22.30 EUR) und Telekom Austria (-1.32 Prozent auf 9.00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27’021 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 40.622 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Polytec-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch