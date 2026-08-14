Börse Wien in Rot: ATX in Rot

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.16 Prozent auf 6’717.74 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187.079 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.003 Prozent auf 6’728.38 Punkte an der Kurstafel, nach 6’728.18 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6’691.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’739.01 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 0.970 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’505.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, stand der ATX bei 5’921.80 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 4’771.50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25.52 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 1.07 Prozent auf 20.72 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.77 Prozent auf 18.28 EUR), Österreichische Post (+ 0.65 Prozent auf 30.95 EUR), DO (+ 0.48 Prozent auf 209.00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0.36 Prozent auf 168.40 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen voestalpine (-1.32 Prozent auf 46.20 EUR), Raiffeisen (-0.64 Prozent auf 61.85 EUR), Andritz (-0.61 Prozent auf 81.00 EUR), Lenzing (-0.43 Prozent auf 23.00 EUR) und PORR (-0.38 Prozent auf 38.85 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die OMV-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 47’713 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47.352 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch