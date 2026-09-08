Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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08.09.2026 15:58:17
Börse Wien in Rot: ATX gibt nach
Der ATX notiert am Dienstag im negativen Bereich.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.42 Prozent tiefer bei 6’876.11 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 193.102 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.008 Prozent schwächer bei 6’904.78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’905.36 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’812.80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’907.41 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6’652.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6’005.89 Punkte. Der ATX lag vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 4’646.82 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 28.48 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’910.60 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Zähler.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1.42 Prozent auf 60.70 EUR), Raiffeisen (+ 1.25 Prozent auf 64.55 EUR), EVN (+ 1.21 Prozent auf 29.25 EUR), Österreichische Post (+ 1.11 Prozent auf 31.90 EUR) und STRABAG SE (+ 0.91 Prozent auf 100.20 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-5.47 Prozent auf 165.80 EUR), Vienna Insurance (-2.16 Prozent auf 72.60 EUR), Erste Group Bank (-1.52 Prozent auf 122.70 EUR), voestalpine (-1.10 Prozent auf 46.60 EUR) und UNIQA Insurance (-0.87 Prozent auf 18.30 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 121’737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 48.129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Die OMV-Aktie weist mit 7.66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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