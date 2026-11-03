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Wiener Börse-Handel im Blick 03.11.2026 17:58:14

Börse Wien in Rot: ATX fällt letztendlich zurück

Börse Wien in Rot: ATX fällt letztendlich zurück

Der ATX bewegte sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Am Dienstag notierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0.53 Prozent schwächer bei 6’396.13 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185.697 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.032 Prozent leichter bei 6’428.23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’430.27 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6’369.41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’486.09 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6’718.25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6’582.76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4’841.05 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 19.51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5.67 Prozent auf 138.00 EUR), EVN (+ 0.50 Prozent auf 30.00 EUR), Verbund (+ 0.43 Prozent auf 69.50 EUR), Andritz (+ 0.37 Prozent auf 81.40 EUR) und Raiffeisen (+ 0.35 Prozent auf 56.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen DO (-2.82 Prozent auf 206.50 EUR), voestalpine (-1.89 Prozent auf 41.52 EUR), STRABAG SE (-1.73 Prozent auf 102.40 EUR), Erste Group Bank (-1.56 Prozent auf 107.20 EUR) und UNIQA Insurance (-1.46 Prozent auf 17.60 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 445’223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42.108 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.21 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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