ATX 998663 / AT0000999982
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17.11.2026 09:28:13
Börse Wien in Rot: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Der ATX notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.
Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr 0.68 Prozent auf 6’586.21 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 194.070 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.004 Prozent auf 6’631.34 Punkte an der Kurstafel, nach 6’631.09 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 6’574.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’631.34 Punkten erreichte.
ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 6’557.32 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 6’701.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4’820.59 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 23.07 Prozent aufwärts. Bei 7’043.27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 1.13 Prozent auf 107.20 EUR), DO (+ 0.66 Prozent auf 230.50 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 32.75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0.14 Prozent auf 73.90 EUR) und CA Immobilien (-0.24 Prozent auf 20.80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-2.37 Prozent auf 10.70 EUR), voestalpine (-2.08 Prozent auf 34.78 EUR), Palfinger (-1.64 Prozent auf 27.05 EUR), Verbund (-1.04 Prozent auf 71.25 EUR) und Raiffeisen (-1.04 Prozent auf 61.90 EUR).
Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 38’766 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45.021 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.14 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.67 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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