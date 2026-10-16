Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
16.10.2026 17:58:21
Börse Wien in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX
Am fünften Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.
Am Freitag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0.75 Prozent stärker bei 6’557.32 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 188.529 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.000 Prozent fester bei 6’508.55 Punkten, nach 6’508.55 Punkten am Vortag.
Bei 6’508.55 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6’572.79 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0.187 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6’810.44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’459.67 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4’675.21 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 22.53 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 3.22 Prozent auf 27.25 EUR), Verbund (+ 3.17 Prozent auf 66.70 EUR), CA Immobilien (+ 2.85 Prozent auf 21.65 EUR), Raiffeisen (+ 1.69 Prozent auf 57.10 EUR) und BAWAG (+ 1.45 Prozent auf 168.30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Vienna Insurance (-2.17 Prozent auf 67.70 EUR), Lenzing (-1.65 Prozent auf 10.76 EUR), AT S (AT&S) (-1.58 Prozent auf 174.20 EUR), STRABAG SE (-0.59 Prozent auf 101.40 EUR) und UNIQA Insurance (-0.58 Prozent auf 17.12 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 504’042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 43.235 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
16.10.26
|Börse Wien in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Start (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
14.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Wiener Börse-Handel: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Raiffeisen
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’557.32
|0.75%
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.