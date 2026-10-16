Börse Wien in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX

Am Freitag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0.75 Prozent stärker bei 6’557.32 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 188.529 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.000 Prozent fester bei 6’508.55 Punkten, nach 6’508.55 Punkten am Vortag.

Bei 6’508.55 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6’572.79 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0.187 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6’810.44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’459.67 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bewegte sich der ATX bei 4’675.21 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 22.53 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 3.22 Prozent auf 27.25 EUR), Verbund (+ 3.17 Prozent auf 66.70 EUR), CA Immobilien (+ 2.85 Prozent auf 21.65 EUR), Raiffeisen (+ 1.69 Prozent auf 57.10 EUR) und BAWAG (+ 1.45 Prozent auf 168.30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Vienna Insurance (-2.17 Prozent auf 67.70 EUR), Lenzing (-1.65 Prozent auf 10.76 EUR), AT S (AT&S) (-1.58 Prozent auf 174.20 EUR), STRABAG SE (-0.59 Prozent auf 101.40 EUR) und UNIQA Insurance (-0.58 Prozent auf 17.12 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 504’042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 43.235 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch