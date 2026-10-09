OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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09.10.2026 12:26:34
Börse Wien in Grün: So bewegt sich der ATX aktuell
Der ATX zeigt sich derzeit wenig verändert.
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.09 Prozent stärker bei 6’566.22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 187.173 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 6’560.57 Punkte an der Kurstafel, nach 6’560.57 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’558.54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’619.62 Zählern.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 2.25 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 6’859.91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der ATX noch bei 6’456.83 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 4’731.83 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22.69 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 5.76 Prozent auf 44.80 EUR), Wienerberger (+ 2.74 Prozent auf 15.77 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.68 Prozent auf 66.60 EUR), CA Immobilien (+ 1.68 Prozent auf 21.20 EUR) und Lenzing (+ 1.54 Prozent auf 10.58 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil OMV (-3.44 Prozent auf 71.55 EUR), PORR (-2.88 Prozent auf 30.35 EUR), AT S (AT&S) (-2.48 Prozent auf 216.00 EUR), BAWAG (-0.60 Prozent auf 166.00 EUR) und Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 30.90 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 226’266 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.963 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf
Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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