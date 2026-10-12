UNIQA Insurance Aktie 1004913 / AT0000821103
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12.10.2026 15:58:17
Börse Wien in Grün: nachmittags Gewinne im ATX
Der ATX befindet sich am Nachmittag im Aufwind.
Am Montag geht es im ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0.78 Prozent auf 6’594.72 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 185.670 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.025 Prozent höher bei 6’545.11 Punkten in den Handel, nach 6’543.45 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6’624.02 Punkte, das Tagestief hingegen 6’545.11 Zähler.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 6’885.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6’484.89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der ATX mit 4’666.71 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 23.23 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 6.29 Prozent auf 11.16 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.28 Prozent auf 17.02 EUR), Raiffeisen (+ 2.15 Prozent auf 56.95 EUR), Erste Group Bank (+ 1.38 Prozent auf 110.10 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.93 Prozent auf 65.20 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-0.70 Prozent auf 213.50 EUR), CA Immobilien (-0.47 Prozent auf 21.05 EUR), voestalpine (-0.40 Prozent auf 44.38 EUR), Wienerberger (-0.39 Prozent auf 15.34 EUR) und DO (+ 0.00 Prozent auf 195.00 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 273’583 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 42.186 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.11 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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