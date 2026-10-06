Börse Wien in Grün: mittags Pluszeichen im ATX

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1.00 Prozent höher bei 6’813.24 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 189.566 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 6’745.96 Punkte an der Kurstafel, nach 6’746.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’744.24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’835.61 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 6’858.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der ATX noch bei 6’565.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, notierte der ATX bei 4’730.14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27.31 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Andritz (+ 2.90 Prozent auf 85.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.86 Prozent auf 233.50 EUR), CA Immobilien (+ 2.10 Prozent auf 21.90 EUR), voestalpine (+ 1.78 Prozent auf 44.70 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.48 Prozent auf 116.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil PORR (-1.61 Prozent auf 30.55 EUR), Wienerberger (-0.66 Prozent auf 16.58 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0.29 Prozent auf 67.70 EUR), STRABAG SE (-0.19 Prozent auf 103.00 EUR) und Verbund (-0.16 Prozent auf 63.75 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 521’368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44.633 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch