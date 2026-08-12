Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der ATX kletterte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0.56 Prozent auf 6’710.19 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 186.228 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.008 Prozent auf 6’673.52 Punkte an der Kurstafel, nach 6’672.96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’658.94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’710.19 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0.857 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 6’484.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der ATX 5’848.98 Punkte auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 4’716.84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 25.38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8.54 Prozent auf 165.20 EUR), DO (+ 3.23 Prozent auf 207.50 EUR), PORR (+ 2.09 Prozent auf 39.10 EUR), Lenzing (+ 1.51 Prozent auf 23.60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.33 Prozent auf 121.90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen voestalpine (-1.94 Prozent auf 46.42 EUR), Wienerberger (-1.13 Prozent auf 20.98 EUR), OMV (-1.07 Prozent auf 64.75 EUR), Österreichische Post (-0.48 Prozent auf 30.90 EUR) und Verbund (-0.44 Prozent auf 56.75 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 511’245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 47.003 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.39 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch