OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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12.10.2026 17:58:27
Börse Wien in Grün: ATX schliesst mit Gewinnen
Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.
Zum Handelsende bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1.01 Prozent fester bei 6’609.76 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185.670 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.025 Prozent auf 6’545.11 Punkte an der Kurstafel, nach 6’543.45 Punkten am Vortag.
Bei 6’624.02 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’545.11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der ATX bei 6’885.23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’484.89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4’666.71 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Punkten.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Lenzing (+ 8.19 Prozent auf 11.36 EUR), UNIQA Insurance (+ 3.13 Prozent auf 17.16 EUR), Raiffeisen (+ 2.78 Prozent auf 57.30 EUR), Palfinger (+ 1.53 Prozent auf 26.60 EUR) und Verbund (+ 1.46 Prozent auf 65.85 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CA Immobilien (-0.71 Prozent auf 21.00 EUR), Wienerberger (-0.45 Prozent auf 15.33 EUR), voestalpine (-0.40 Prozent auf 44.38 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.00 Prozent auf 215.00 EUR) und DO (+ 0.10 Prozent auf 195.20 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 386’351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.186 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentaldaten
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.61 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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