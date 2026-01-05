Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ATX Prime-Marktbericht 05.01.2026 09:28:44

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Erste Group Bank
96.48 CHF 1.20%
Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0.92 Prozent auf 2’669.09 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0.505 Prozent stärker bei 2’658.06 Punkten, nach 2’644.70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2’658.06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’672.73 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 2’525.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’377.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 1’823.02 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2.99 Prozent auf 29.25 EUR), STRABAG SE (+ 2.98 Prozent auf 82.90 EUR), EVN (+ 1.64 Prozent auf 27.85 EUR), Palfinger (+ 1.63 Prozent auf 34.35 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.52 Prozent auf 33.30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-3.41 Prozent auf 0.45 EUR), Marinomed Biotech (-2.60 Prozent auf 18.70 EUR), AMAG (-1.23 Prozent auf 24.00 EUR), Flughafen Wien (-1.08 Prozent auf 55.00 EUR) und Vienna Insurance (-1.03 Prozent auf 67.10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Schoeller-Bleckmann-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 42’038 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40.350 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie mit 5.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

