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Index-Performance 05.08.2026 09:28:37

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am dritten Tag der Woche fort.

OMV
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Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.55 Prozent höher bei 3’294.62 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.078 Prozent leichter bei 3’274.14 Punkten in den Handel, nach 3’276.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’273.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’304.38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 3.50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’227.82 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 2’868.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2’263.89 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 23.94 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’304.38 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5.46 Prozent auf 154.40 EUR), Raiffeisen (+ 2.11 Prozent auf 62.95 EUR), Lenzing (+ 2.03 Prozent auf 25.10 EUR), Telekom Austria (+ 1.39 Prozent auf 10.22 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1.26 Prozent auf 88.10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-4.46 Prozent auf 2.14 EUR), AMAG (-1.42 Prozent auf 27.80 EUR), Flughafen Wien (-1.16 Prozent auf 51.00 EUR), BAWAG (-0.72 Prozent auf 178.50 EUR) und Andritz (-0.60 Prozent auf 83.00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 82’389 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44.711 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7.07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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