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Index im Blick 06.10.2026 09:28:41

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels freundlich

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels freundlich

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

ZUMTOBEL
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Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0.09 Prozent fester bei 3’311.56 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.001 Prozent tiefer bei 3’308.67 Punkten in den Handel, nach 3’308.71 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’326.31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’307.87 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 3’369.49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’226.80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’364.31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 24.58 Prozent nach oben. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1.36 Prozent auf 29.80 EUR), Rosenbauer (+ 1.29 Prozent auf 62.80 EUR), ZUMTOBEL (+ 0.97 Prozent auf 4.16 EUR), CA Immobilien (+ 0.93 Prozent auf 21.65 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.70 Prozent auf 115.70 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-6.25 Prozent auf 2.10 EUR), Wienerberger (-4.13 Prozent auf 16.00 EUR), AMAG (-1.79 Prozent auf 27.40 EUR), Flughafen Wien (-1.13 Prozent auf 52.60 EUR) und Polytec (-1.01 Prozent auf 5.88 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 253’241 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 44.128 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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