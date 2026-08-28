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Kursentwicklung 28.08.2026 09:28:12

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsstart mit Gewinnen

Der ATX Prime hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

OMV
62.90 CHF 0.55%
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Am Freitag geht es im ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 1.12 Prozent auf 3’321.22 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.010 Prozent auf 3’284.89 Punkte an der Kurstafel, nach 3’284.56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’326.44 Punkte, das Tagestief hingegen 3’284.89 Zähler.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1.81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’123.90 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 28.05.2026, mit 2’987.50 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’322.60 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 24.94 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 7.93 Prozent auf 92.50 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.00 Prozent auf 151.20 EUR), PORR (+ 2.13 Prozent auf 38.40 EUR), EVN (+ 1.72 Prozent auf 29.60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1.68 Prozent auf 78.80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil AMAG (-1.79 Prozent auf 27.50 EUR), Polytec (-1.22 Prozent auf 4.84 EUR), CPI Europe (-0.39 Prozent auf 15.36 EUR), Rosenbauer (-0.32 Prozent auf 62.60 EUR) und Wolford (+ 0.00 Prozent auf 2.08 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’529 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48.751 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7.45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.80 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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