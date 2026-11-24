Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0.30 Prozent stärker bei 3’119.93 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.116 Prozent auf 3’114.12 Punkte an der Kurstafel, nach 3’110.51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’113.86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’124.62 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 3’081.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3’254.00 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 2’431.72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 17.37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 2.09 Prozent auf 3.90 EUR), Flughafen Wien (+ 2.00 Prozent auf 51.00 EUR), Palfinger (+ 1.69) Prozent auf 27.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.65 Prozent auf 19.66 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1.29 Prozent auf 27.55 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-3.67 Prozent auf 2.10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.19 Prozent auf 3.13 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0.56 Prozent auf 70.70 EUR), AT S (AT&S) (-0.54 Prozent auf 109.60 EUR) und ZUMTOBEL (-0.53 Prozent auf 3.78 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 35’491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42.380 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.10 Prozent.

Redaktion finanzen.ch