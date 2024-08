Börse Wien in Grün: ATX Prime präsentiert sich letztendlich fester

Der ATX Prime sprang im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0.97 Prozent auf 1’834.02 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0.003 Prozent stärker bei 1’816.49 Punkten in den Montagshandel, nach 1’816.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1’814.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1’834.05 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1’838.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Wert von 1’877.27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1’580.56 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7.00 Prozent nach oben. Bei 1’889.08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1’664.49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 5.04 Prozent auf 12.08 EUR), Rosenbauer (+ 4.17 Prozent auf 40.00 EUR), Andritz (+ 2.86 Prozent auf 57.50 EUR), Lenzing (+ 2.23 Prozent auf 32.05 EUR) und Verbund (+ 1.90 Prozent auf 77.75 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-13.33 Prozent auf 5.20 EUR), Wolford (-2.58 Prozent auf 3.02 EUR), ZUMTOBEL (-2.49 Prozent auf 5.48 EUR), UBM Development (-2.33 Prozent auf 21.00 EUR) und Polytec (-2.19 Prozent auf 3.13 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 614’427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26.508 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.60 Prozent.

