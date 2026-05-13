ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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13.05.2026 12:26:19
Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich mittags im Plus
In Wien stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.20 Prozent höher bei 2’897.18 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.001 Prozent leichter bei 2’891.25 Punkten in den Handel, nach 2’891.29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’889.51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’924.83 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0.490 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, stand der ATX Prime bei 2’869.37 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 2’799.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2’211.77 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8.99 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’973.28 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 16.00 Prozent auf 2.90 EUR), AT S (AT&S) (+ 4.42 Prozent auf 101.60 EUR), Frequentis (+ 3.88 Prozent auf 72.20 EUR), FACC (+ 2.63 Prozent auf 14.06 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 2.20 Prozent auf 79.00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Warimpex (-3.80 Prozent auf 0.48 EUR), Wienerberger (-3.69 Prozent auf 23.00 EUR), Polytec (-2.27 Prozent auf 4.30 EUR), PORR (-1.81 Prozent auf 38.05 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.04 Prozent auf 5.70 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 464’729 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38.841 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Die ZUMTOBEL-Aktie verzeichnet mit 6.88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7.48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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