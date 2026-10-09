OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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09.10.2026 09:28:18
Börse Wien in Grün: ATX Prime-Anleger greifen zum Start zu
Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX Prime auch aktuell in der Gewinnzone ein.
Am Freitag notiert der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0.50 Prozent fester bei 3’235.10 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent fester bei 3’219.02 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’219.02 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’219.02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’246.31 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1.82 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 09.09.2026, mit 3’368.58 Punkten bewertet. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 3’175.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’364.52 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 21.70 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell voestalpine (+ 4.44 Prozent auf 44.24 EUR), Wolford (+ 3.74 Prozent auf 2.22 EUR), UBM Development (+ 2.18 Prozent auf 16.40 EUR), Wienerberger (+ 1.82 Prozent auf 15.63 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1.68 Prozent auf 66.60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-7.07 Prozent auf 0.46 EUR), OMV (-2.36 Prozent auf 72.35 EUR), AT S (AT&S) (-1.58 Prozent auf 218.00 EUR), Rosenbauer (-1.29 Prozent auf 61.20 EUR) und Flughafen Wien (-1.13 Prozent auf 52.60 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 42’950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.963 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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