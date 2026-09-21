Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
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21.09.2026 15:58:18
Börse Wien in Grün: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind
Am ersten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.
Am Montag notiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1.36 Prozent stärker bei 3’375.22 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.029 Prozent auf 3’329.11 Punkte an der Kurstafel, nach 3’330.07 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’329.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’383.44 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 3’261.96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’212.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 2’312.60 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 26.98 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3’392.50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3.87 Prozent auf 182.60 EUR), Telekom Austria (+ 3.46 Prozent auf 9.56 EUR), BAWAG (+ 3.29) Prozent auf 182.30 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.61 Prozent auf 18.84 EUR) und Raiffeisen (+ 2.19 Prozent auf 62.90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Kapsch TrafficCom (-3.60 Prozent auf 4.29 EUR), Rosenbauer (-2.80 Prozent auf 62.60 EUR), Wolford (-1.87 Prozent auf 2.10 EUR), Addiko Bank (-1.54 Prozent auf 25.50 EUR) und OMV (-1.39 Prozent auf 71.05 EUR) unter Druck.
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 108’900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 46.148 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.54 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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