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ATX-Performance 05.11.2026 15:58:16

Börse Wien in Grün: ATX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Börse Wien in Grün: ATX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Der ATX befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Um 15:39 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 0.80 Prozent auf 6’570.55 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 184.980 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’518.52 Punkten, nach 6’518.52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’651.95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’484.88 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2.35 Prozent aufwärts. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 6’746.05 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 6’703.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4’784.37 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22.77 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 6.48 Prozent auf 73.90 EUR), Lenzing (+ 6.45 Prozent auf 12.22 EUR), Wienerberger (+ 3.91 Prozent auf 18.09 EUR), Palfinger (+ 2.38 Prozent auf 28.00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.89 Prozent auf 113.00 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-8.58 Prozent auf 119.40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.81 Prozent auf 65.80 EUR), OMV (-0.97 Prozent auf 71.70 EUR), STRABAG SE (-0.19 Prozent auf 102.60 EUR) und PORR (-0.16 Prozent auf 32.20 EUR).

Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 331’271 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41.642 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.01 erwartet. Mit 6.73 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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