Börse Wien in Grün: ATX nachmittags in der Gewinnzone

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.34 Prozent aufwärts auf 6’778.76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 190.502 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’755.61 Zählern und damit 0.000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’755.61 Punkte).

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’792.48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’741.97 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0.112 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’582.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, notierte der ATX bei 6’096.17 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 4’596.57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 26.66 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6’845.42 Punkte. Bei 5’007.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 3.23 Prozent auf 18.56 EUR), voestalpine (+ 2.74 Prozent auf 45.82 EUR), Vienna Insurance (+ 1.82 Prozent auf 72.90 EUR), Palfinger (+ 1.78 Prozent auf 31.40 EUR) und Wienerberger (+ 1.67 Prozent auf 18.87 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen OMV (-2.42 Prozent auf 68.45 EUR), Lenzing (-1.97 Prozent auf 22.45 EUR), AT S (AT&S) (-1.46 Prozent auf 148.80 EUR), EVN (-1.38 Prozent auf 28.50 EUR) und Raiffeisen (-0.54 Prozent auf 63.90 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 185’995 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.702 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.72 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch