Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marktbericht
|
03.09.2026 15:58:20
Börse Wien in Grün: ATX nachmittags in der Gewinnzone
Der ATX verbucht aktuell Zuwächse.
Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.34 Prozent aufwärts auf 6’778.76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 190.502 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’755.61 Zählern und damit 0.000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’755.61 Punkte).
Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’792.48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’741.97 Punkten.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0.112 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’582.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, notierte der ATX bei 6’096.17 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 4’596.57 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 26.66 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6’845.42 Punkte. Bei 5’007.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 3.23 Prozent auf 18.56 EUR), voestalpine (+ 2.74 Prozent auf 45.82 EUR), Vienna Insurance (+ 1.82 Prozent auf 72.90 EUR), Palfinger (+ 1.78 Prozent auf 31.40 EUR) und Wienerberger (+ 1.67 Prozent auf 18.87 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen OMV (-2.42 Prozent auf 68.45 EUR), Lenzing (-1.97 Prozent auf 22.45 EUR), AT S (AT&S) (-1.46 Prozent auf 148.80 EUR), EVN (-1.38 Prozent auf 28.50 EUR) und Raiffeisen (-0.54 Prozent auf 63.90 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 185’995 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.702 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.72 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu OMV AG
|
15:58
|Aufschläge in Wien: ATX Prime nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Wien in Grün: ATX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Wien: ATX Prime steigt (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Wien: mittags Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
09:28
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu OMV AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’791.17
|0.53%
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.