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Wiener Börse-Handel im Blick 16.09.2026 17:58:17

Börse Wien in Grün: ATX klettert zum Ende des Mittwochshandels

Börse Wien in Grün: ATX klettert zum Ende des Mittwochshandels

ATX-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Raiffeisen
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Am Mittwoch steht der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0.95 Prozent im Plus bei 6’810.44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 191.148 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.068 Prozent auf 6’751.09 Punkte an der Kurstafel, nach 6’746.53 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’821.91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’747.12 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 1.14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 6’733.16 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 6’445.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’577.95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27.26 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’914.35 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 3.43 Prozent auf 64.85 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.26 Prozent auf 158.20 EUR), Verbund (+ 2.83 Prozent auf 61.70 EUR), voestalpine (+ 2.27 Prozent auf 45.92 EUR) und STRABAG SE (+ 2.26 Prozent auf 108.40 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil DO (-1.85 Prozent auf 191.20 EUR), OMV (-0.76 Prozent auf 71.90 EUR), CA Immobilien (-0.66 Prozent auf 22.60 EUR), Österreichische Post (-0.32 Prozent auf 31.05 EUR) und Erste Group Bank (-0.25 Prozent auf 118.20 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 383’448 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46.575 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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