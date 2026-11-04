ATX 998663 / AT0000999982
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04.11.2026 09:28:15
Börse Wien in Grün: ATX beginnt Mittwochssitzung im Plus
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwoch fort.
Um 09:10 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 1.83 Prozent auf 6’512.93 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 186.074 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.013 Prozent stärker bei 6’396.94 Punkten in den Handel, nach 6’396.13 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 6’513.37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’396.94 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1.45 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der ATX-Kurs 6’718.25 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der ATX noch bei 6’657.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4’794.36 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21.70 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 4.06 Prozent auf 58.90 EUR), Erste Group Bank (+ 3.45 Prozent auf 110.90 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.32 Prozent auf 141.20 EUR), BAWAG (+ 2.22 Prozent auf 161.20 EUR) und STRABAG SE (+ 1.37 Prozent auf 103.80 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Palfinger (-0.37 Prozent auf 27.20 EUR), Wienerberger (-0.12 Prozent auf 17.00 EUR), Lenzing (+ 0.00 Prozent auf 11.04 EUR), Verbund (+ 0.00 Prozent auf 69.50 EUR) und CA Immobilien (+ 0.24 Prozent auf 21.15 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 58’618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 42.302 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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